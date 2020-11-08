Вучич поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Сербии Александр Вучич направил кандидату на пост президента США Джо Байдену поздравление с победой на прошедших выборах американского президента. Об этом он написал в своем Twitter.

Он также выразил надежду на то, что сотрудничество между двумя странами продолжится как это было при президенте США Дональде Трампе.

«Искренние поздравления Джо Байдену. Я желаю вам мудрости и решимости справиться с существующими проблемами на благо США и всего мира», — написал Вучич.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 октября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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