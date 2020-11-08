Мадуро поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Twitter поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с избранием президентом США.

«Поздравляю американский народ с состоявшимися президентскими выборами. Я также поздравляю избранного президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой», — написал Мадуро.

По его словам, Венесуэла «всегда будет готова к диалогу и взаимопониманию с народом и правительством США».

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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