Киев направил РФ ноту протеста из-за указа о документах жителей Донбасса

МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за внесения президентом России Владимиром Путиным изменений в указ о признании в РФ документов самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Российский лидер внес изменения в этот указ 5 ноября. В тексте документа исчезла формулировка «граждане Украины и лица без гражданства».

В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего, по линии нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в том числе санкционного», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в скором времени этот вопрос будет поднят Украиной на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ.

Как отмечается, Киев расценивает данные действия со стороны как «очередной элемент агрессии по отношению к Украине». Кроме того, украинское Министерство иностранных дел требует от России «безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия».

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