Санду обошла Додона в первом туре президентских выборов
Кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду обошла действующего президента Молдавии Игоря Додона на презижентских выборах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на предварительные результаты голосования, обнародованные ЦИК.
Санду набрала 36,03% голосов, Додон — 32,7% голосов.
В ЦИК уточнили, что оба кандидата проходят во второй тур выборов главы государства, назначенный на 15 ноября. Повторное голосование будет проведено, поскольку ни один из кандидатов не получил свыше 50% поддержки электората.
1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы. Явка превысила необходимый порог в 33,33%, выборы признаны состоявшимися.
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