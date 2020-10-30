Лукашенко заявил, что силовики уверенно контролируют обстановку

Органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку в стране и защитят общество от любых посягательств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА «Новости».

«Органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить ее обострение, защитить общество, каждого гражданина от любых посягательств», — сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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