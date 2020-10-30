В Таджикистане прошла инаугурация президента Рахмона

В Таджикистане прошла инаугурация вновь избранного президента Эмомали Рахмона, пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что во Дворце наций главе государства вручили президентские символы. Церемония продолжится в дворцовом комплексе «Кохи Сомон», столичной резиденции кабмина.

Президентские выборы в Таджикистане прошли 11 октября. Явка составила 85,39%, за Рахмона проголосовали 90,92% избирателей. Действующий президент занимает должность с 1994 года.

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