Путин обеспокоен отсутствием особых требований при реставрации памятников
Непрофессиональная реставрация памятников культуры несет множество рисков, считает президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании Совета по культуре и искусству Путин затронул тему «кадрового обеспечения реставрационной деятельности и историко-культурной экспертизы».
«Во многом это связано с тем, что существующие правила работы на объектах культурного наследия не обязывают привлекать профильных специалистов», — сказал Путин.
Президент считает, что возможность строительных компаний в отсутствии особых требований реставрировать памятники создает риски утраты объектов исторического и культурного значения.
«Здесь, конечно, нужно решение, которое изменит ситуацию кардинально», — сказал Путин.
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