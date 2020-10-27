Путин обеспокоен отсутствием особых требований при реставрации памятников

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Непрофессиональная реставрация памятников культуры несет множество рисков, считает президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета по культуре и искусству Путин затронул тему «кадрового обеспечения реставрационной деятельности и историко-культурной экспертизы».

«Во многом это связано с тем, что существующие правила работы на объектах культурного наследия не обязывают привлекать профильных специалистов», — сказал Путин.

Президент считает, что возможность строительных компаний в отсутствии особых требований реставрировать памятники создает риски утраты объектов исторического и культурного значения.

«Здесь, конечно, нужно решение, которое изменит ситуацию кардинально», — сказал Путин.

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