В Мексике начались массовые беспорядки из-за возможной ликвидации главаря наркокартеля

В Мексике начались беспорядки из-за слухов о ликвидации наркобарона Эль Менчо
Siegfried Grassegger/Global Look Press

В не менее пяти штатах Мексики вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о возможной ликвидации лидера наркокартеля страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Об этом сообщает мексиканская газета Milenio.

«Чиновники первого уровня подтвердили Milenio, что «Эль Менчо» был ликвидирован в Халиско во время армейской операции», — сказано в сообщении.

По информации ряда мексиканских СМИ, штат Халиско стал эпицентром происходящих беспорядков. Утром 22 февраля в муниципалитете региона Тапальпа прошла федеральная операция. В ответ на действия силовиков члены наркокартеля начали перекрывать автомобильные трассы. В столице штата Гвадалахаре зафиксированы случаи поджогов автомобилей и блокировки дорог на кольцевой дороге Periférico, а также в районах Табачинес, Вальярта, Алькальде и на магистрали Кальсада Индепенденсия. В Тале, Тапальпе и курортной Пуэрто-Вальярте отмечены факты блокад и поджогов машин.

Беспорядки возникли и в других штатах — Мичоакан, Гуанахуато, Наярит, Тамаулипас. В этих регионах также сообщают о поджогах автомобилей и дорожных блокадах.

9 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов приступят к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Мексике.

Ранее стало известно, что наркокартель CJNG обучался в зоне боевых действий на Украине.
 
