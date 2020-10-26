В Совфеде оценили заявление Байдена о России как о главной угрозе США

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев обратил внимание на то, что любой кандидат в президенты США в современной обстановке использует в своей программе «российскую угрозу», поэтому в случае своей победы Джо Байден ничего нового не принесет в Вашингтон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что считает Россию главной угрозой для Америки, а Китай — главным конкурентом.

По словам сенатора, в Соединенных Штатах пока видят в Китае больше экономическую угрозу, однако Вашингтон легко превратит ее в военную, как это уже бывало с «нефтяными» странами Ближнего Востока, которых внезапно объявляли «спонсорами терроризма» или «обладателями оружия массового поражения».

«Хотя неупоминание Ирана - все же нюанс по сравнению с «зацикленностью» на этой теме нынешнего главы администрации Дональда Трампа», — отметил Косачев.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.

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