Мэр Киева Кличко не сможет отдать голос на местных выборах
Мэр Киева Виталий Кличко не сможет проголосовать на местных выборах, которые проходят на Украине, из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Друзья! Сегодня первый раз за много лет не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами», — написал Кличко.
Он добавил, что продолжает работу удаленно и контролирует деятельность городских служб.
Градоначальник напомнил киевлянам о соблюдении мер безопасности на избирательных участках, посоветовав взять с собой ручку, антисептик и надеть маску перед входом в здание.
О положительном тесте Кличко на коронавирусную инфекцию стало известно 24 октября.
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