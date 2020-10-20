Telegram-канала Nexta признали экстремистским в Белоруссии

Cуд Центрального района Минска признал материалы Telegram-канала Nexta, освещающего протесты в Белоруссии, экстремистскими. Также экстремистским признан логотип канала, передает госагентство «БелТА».

«Решение принято в связи с содержанием информационной продукции (видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению. Ресурс будет включен в республиканский список экстремистских материалов, его распространение на территории Белоруссии будет ограничено.

Ранее МВД Белоруссии завело дело в отношении создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило по статье «Организация массовых беспорядков». Аудитория канала насчитывает более 2 млн человек. После этого Путило покинул команду проекта.

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