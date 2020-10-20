Трамп рассказал, кому противостоит помимо Байдена
Ника Пикекатлет
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Президент США Дональд Трамп рассказал, кому он противостоит помимо своего конкурента на выборах главы государства демократа Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что осуществляет борьбу с гигантскими технологическими компаниями, а также вашингтонскими лоббистами, которых назвал «болотом».
Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в рамках митинга в Аризоне.
«Я баллотируюсь не только против Байдена, я баллотируюсь против левых СМИ, больших технических гигантов и вашингтонского болота», — сказал Трамп.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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