Трамп рассказал, кому противостоит помимо Байдена

Президент США Дональд Трамп рассказал, кому он противостоит помимо своего конкурента на выборах главы государства демократа Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что осуществляет борьбу с гигантскими технологическими компаниями, а также вашингтонскими лоббистами, которых назвал «болотом».

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в рамках митинга в Аризоне.

«Я баллотируюсь не только против Байдена, я баллотируюсь против левых СМИ, больших технических гигантов и вашингтонского болота», — сказал Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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