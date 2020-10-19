Депутат назвал «псевдофактами» обвинения России в кибератаках

Обвинения Запада в отношении «россиян - сотрудников ГРУ», которые якобы совершили хакерские атаки на Олимпийские игры в Корее и Японии, — псевдофакты. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, пишет РИА «Новости».

«Что касается вопроса, почему это всегда возникает, - есть законы жанры, законы информационной войны, которые требуют постоянной подпитки либо фактами, либо псевдофактами», — сказал Новиков.

Депутат отметил, что новые обвинения появляются на фоне того, что не нашлось доказательств вмешательства России в американские выборы.

Ранее минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы в интересах России.

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