Тест Штайнмайера на COVID-19 показал отрицательный результат

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сдал повторный тест на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава государства ушел на карантин после того, как анализы его охранника показали положительный результат.

В канцелярии президента подчеркнули, что повторные анализы также показали отрицательный результат.

Там также уточнили, что Штайнмайер продолжит соблюдать карантинный режим в ближайшее время, а затем вновь пройдет тестирование на COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Германии ушел на карантин из-за коронавируса