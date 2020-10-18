Премьер-министр Франции: исламистам не удастся запугать республику

Премьер-министр Франции Жан Кастекс принял участие в акции памяти по убитому радикалом учителю истории Самюэлю Пати. Политик заявил, что исламистам не удастся запугать и разделить жителей республики.

«Вам нас не запугать. Мы не испытываем страха. Вам нас не разделить. Мы — Франция», — написал глава правительства в своем Twitter.

Он также выложил в социальной сети ролик с мероприятия, на котором собрались десятки тысяч французов.

Акция памяти по погибшему проходит в Париже на площади Республики. Ее призвали провести десятки общественных организаций, в том числе Charlie Hebdo, в редакции которого пять лет назад произошёл теракт, и профсоюзы учителей.

Собравшиеся принесли плакаты «Я ребёнок учителя», «Нет варварству» и другие. Люди поют национальный гимн Франции, звучат аплодисменты.

Аналогичные мероприятия также проходят Марселе, Лионе, Страсбурге, Лилле, Бордо и других городах республики.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламским терактом».

По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.

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