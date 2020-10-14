Армения отказалась решать карабахский вопрос без определения статуса НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство отказалось от территориальных уступок в карабахском урегулировании без определения статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, Азербайджан потребовал в переговорном процессе сдать пять территорий вокруг Карабаха, представить график сдачи еще двух районов, а также настаивает на статусе Карабаха в составе Азербайджана.

«Территории требовали сдать не в обмен на статус, а в обмен на мир. В противном случае Азербайджан угрожал войной», — сказал Пашинян, отметив, что армянское правительство отказывается от обсуждения вопроса подобным образом без определения статуса Карабаха.

При этом Баку отказывается от любого обсуждения статуса Карабаха, настаивая на автономии и «закладывая основы для изгнания армян из НКР», добавил премьер Армении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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