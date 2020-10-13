Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения стран.
Путин и Аль Сауд выразили готовность к дальнейшему взаимодействию между странами в различных сферах в том числе в рамках сделки ОПЕК+.
Кроме того, президент и наследный принц дали оценку ситуации на мировых рынках энергоносителей.
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