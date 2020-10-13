Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения стран.

Путин и Аль Сауд выразили готовность к дальнейшему взаимодействию между странами в различных сферах в том числе в рамках сделки ОПЕК+.

Кроме того, президент и наследный принц дали оценку ситуации на мировых рынках энергоносителей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин переговорил с королем Саудовской Аравии

— ОПЕК предрекла к 2040 году повышение спроса на нефть на 9%