В Госдуме отреагировали на решение ЕС ввести санкции из-за Навального
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление Евросоюза о введении антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.
По словам депутата, Россия не получила никакой информации о данном инциденте от иностранных коллег, хотя Генпрокуратура 4 раза направляла запросы немецкой стороне.
В свою очередь Москва предоставила все необходимые данные по ситуации с блогером, в частности биоматериалы и результаты анализов.
«Происходят всяческие попытки укрыть эту информацию, не предоставлять ее нашим компетентным органам. Есть большое количество вопросов по данному инциденту», — отметил Чепа.
Ранее министры иностранных дел стран-членов Евросоюза приняли политическое решение о введении санкций против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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