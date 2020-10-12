В Госдуме отреагировали на решение ЕС ввести санкции из-за Навального

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление Евросоюза о введении антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.

По словам депутата, Россия не получила никакой информации о данном инциденте от иностранных коллег, хотя Генпрокуратура 4 раза направляла запросы немецкой стороне.

В свою очередь Москва предоставила все необходимые данные по ситуации с блогером, в частности биоматериалы и результаты анализов.

«Происходят всяческие попытки укрыть эту информацию, не предоставлять ее нашим компетентным органам. Есть большое количество вопросов по данному инциденту», — отметил Чепа.

Ранее министры иностранных дел стран-членов Евросоюза приняли политическое решение о введении санкций против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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