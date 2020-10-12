Кремль ответил Зеленскому на заявление про возвращение Крыма и Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о возможном заключении с РФ мирного договора по Крыму и Донбассу, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков подчеркнул, что проблемы Крыма не существует в рамках отношений с другими странами, а проблемы Донбасса нужно урегулировать. Притом Россия, по его словам, будет и дальше прикладывать усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблемы юго-востока.

До этого Зеленский заявил, что, если он не сможет завершить войну в Донбассе, значит, Украине нужен другой президент.

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