Харрис не станет прививаться от COVID-19 по рекомендации Трампа

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Кандидат Демократической партии США Камала Харрис заявила, что не станет прививаться от коронавируса нового типа по рекомендации действующего президента страны Дональда Трампа. Такую позицию она высказала в ходе дебатов с вице-президентом США Майком Пенсом, трансляцию ведет телеканал CBS.

По словам Харрис, она готова пройти вакцинацию, если это порекомендуют эксперты с сфере в здравоохранения. Однако если рекомендация о вакцинации поступит от главы государства, она «прививаться не будет».

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 7,5 млн случаев заболевания, из них более 211 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 2,9 млн человек.

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