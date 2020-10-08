Харрис не станет прививаться от COVID-19 по рекомендации Трампа

Кандидат Демократической партии США Камала Харрис заявила, что не станет прививаться от коронавируса нового типа по рекомендации действующего президента страны Дональда Трампа. Такую позицию она высказала в ходе дебатов с вице-президентом США Майком Пенсом, трансляцию ведет телеканал CBS.

По словам Харрис, она готова пройти вакцинацию, если это порекомендуют эксперты с сфере в здравоохранения. Однако если рекомендация о вакцинации поступит от главы государства, она «прививаться не будет».

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 7,5 млн случаев заболевания, из них более 211 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 2,9 млн человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп назвал сроки появления американской вакцины от коронавируса