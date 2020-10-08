Трамп назвал сроки появления американской вакцины от коронавируса

Американская вакцина от коронавируса нового появится после предстоящих президентских выборов, уверен президент США Дональд Трамп в обращении, опубликованном на его странице в Twitter.

В настоящее время многие американские компании проводят финальные стадии испытания вакцин, отметил глава государства.

«У нас будет отличная вакцина очень-очень скоро. Я считаю, что она должна появиться до выборов, но политика вмешивается, и это нормально. <...> Вакцина появится сразу после выборов», — заявил Трамп.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 7,5 млн случаев заболевания, из них более 211 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 2,9 млн человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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