Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, следует из данных МВД РФ.

Согласно данным ведомства, оппозиционер разыскивается по уголовной статье. Однако там не указано, по какой именно.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Тихановская находится в межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора России и Белоруссии.

Он также сообщил, что в международный розыск оппозиционер не объявлена.

Ранее стало известно, что Тихановская начала формировать теневое правительство Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула республику и заявила о создании Координационного совета для трансфера власти.