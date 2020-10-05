Глава Еврокомиссии заявила об уходе в самоизоляцию

Анна Светлова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уходит в самоизоляцию после контакта с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

По ее словам, она контактировала с этим человеком во вторник, 29 сентября, COVID-19 у него обнаружили в воскресенье, 4 октября.

«Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра (6 октября)», — написала политик.

Она добавила, что 1 октября она проходила тест на наличие коронавируса, результат был отрицательный. В понедельник, 5 октября, она снова сдаст анализы.

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