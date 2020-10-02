Глава ВОЗ пожелал Трампу скорейшего выздоровления от COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус пожелал президенту США Дональду Трампу и его супруге, которые заразились коронавирусом, скорейшего выздоровления. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мои наилучшие пожелания полного и быстрого выздоровления президенту Дональду Трампу и Меланье Трамп», — написал Гебреисус.

Ранее Трамп заявил, что вместе со своей супругой изолировался от окружающих из-за обнаружения коронавируса у его помощницы. Позже у них подтвердился COVID-19. Самочувствие президентской семьи остается нормальным.

США приняли решение окончательно покинуть ВОЗ к июлю 2021 года. Вашингтон обвинил организацию в неэффективности борьбы с пандемией и фальсификации доказательств причастности китайских властей к ее появлению.

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