Путин, Макрон и Трамп выпустили совместное заявление по Карабаху

Президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп выпустили совместное заявление по ситуации в Карабахе.

«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств призывают руководителей Армении и Азербайджана добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по Карабаху при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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