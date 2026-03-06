Впервые в мире китайский робот успешно выполнил ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, китайские энергетики совершили прорыв в области безопасности труда: робот-электрик успешно провел ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ в провинции Хубэй. Такая разработка полностью исключает риск поражения током для человека и обещает совершить революцию в обслуживании опасных энергообъектов.

Робот, оснащенный системой высокоточной лазерной резки, самостоятельно снял жесткую изоляцию с провода, зажал ответвление на магистральной линии и затянул соединения. Все работы велись на проводах под напряжением 10 кВ, что обычно требует от электрика высочайшей квалификации.

«Этот робот способен маневрировать даже в самых сложных условиях прокладки проводов. Но самое главное — он полностью исключает возможность поражения людей электрическим током», — прокомментировали событие техники.

Ранее в Китае полностью автоматизировали производство роботов.