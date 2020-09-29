Пашинян заявил о гибели гражданских в результате обстрела войсками Азербайджана

Премьер Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что у страны в результате конфликта в Карабахе есть жертвы среди мирного населения.

По его словам, артиллерия Азербайджана обстреливает населенные пункты в Карабахе.

«К сожалению, у нас есть жертвы не только среди военных, но среди гражданского населения», — добавил Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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