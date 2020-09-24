МИД Белоруссии объяснил критику Киева желанием угодить «модным трендам»

Белоруссия продолжит поддерживать народ Украины, несмотря на заявления Киева в связи с состоявшейся инаугурацией президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.

В ведомстве отметили, что удивляет поведение украинских властей, которые, как считает белорусская сторона, не пытаются скрыть несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не перестают выступать с заявлениями «якобы со своими «продвинутыми» оценками внутриполитической ситуации в Белоруссии.

«Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино- европейского сотрудничества», — говорится в сообщении.

В документе также указано, что «призванные угодить модным трендам» заявления звучат от представителя правительства Украины, которое Белоруссия искренне и бескорыстно поддерживает.

Также добавляется, что несмотря на безразличие главы украинского МИД, белорусская сторона продолжит поддерживать «братский украинский народ».

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