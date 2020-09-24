Дипломаты призвали США не бороться с российской вакциной от коронавируса

США следует бороться с распространением коронавируса нового типа, а не с российской вакциной от COVID-19. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Twitter посольства России в Вашингтоне.

Дипломаты указали, что американской стороне не нужно пытаться принижать конструктивное предложение президента России Владимира Путина по созыву конференции для стран, которые заинтересованный в сотрудничестве по созданию вакцин от коронавирусной инфекции.

«Спасайте жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а не российскими вакцинами», — указано в сообщении российского диппредставительства.

Официальный сайт российской вакцины «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 970 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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