В Совфеде назвали Украину «страной-наркоманом»

Сенатор Джабаров: ЕС не даст Украине $1,5 трлн из-за внутренних проблем
Максим Блинов/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) не сможет выделить Украине помощь в размере $1,5 трлн из-за собственных проблем. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с News.ru.

Он предположил, что в Евросоюзе «потихоньку начинают понимать», что Украина – это груз, который «они не могут вытянуть». Парламентарий заявил, что республика ничего не производит и только «требует и клянчит по всему миру». В связи с этим сенатор задался вопросом, захотят ли в Брюсселе взять такую нагрузку.

«Мне кажется, им это уже порядком надоело, потому что своих проблем хватает. Тем более что американцы воздерживаются от любой помощи, особенно финансовой, Украине. Я думаю, что процесс противоречий будет нарастать», — сказал Джабаров.

Он назвал Украину «страной-наркоманом», которая зависит от вливаний Запада и не представляет, как может существовать без постоянной финансовой подпитки. Киев получит $1,5 трлн лишь в случае конфискации активов России, «но это тоже проблемный вопрос по многим параметром», отметил Джабаров.

До этого сообщалось, что финансовый транш от Европы в размере $1,5 трлн позволил бы Украине минимум 14 лет финансировать расходные статьи своего бюджета.

Ранее Зеленский обратился к Западу с одной просьбой.
 
