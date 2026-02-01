Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Войска РФ взяли под контроль несколько сел в зоне СВО

Минобороны: войска РФ освободили Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР
Максим Блинов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны в РФ в новой сводке.

В ведомстве уточнили, что Зеленое освободили подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий. Военные вдобавок нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумы, Житейское, Ульяновка, Терны и Бурынь Сумской области.

Сухецкое освободили подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий, отметили в МО. Помимо этого, бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святоогоровка, Новый Донбасс в ДНР, а также Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное в Днепропетровской области.

До этого военный эксперт Андрей Марочко объяснил стратегическое значение освобождения Терноватого в Запорожской области. По его словам, переход населенного пункта под контроль РФ открывает возможность развития наступления на город Запорожье.

Ранее стало известно, сколько населенных пунктов перешло под контроль войск РФ в январе.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!