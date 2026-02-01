Минобороны: войска РФ освободили Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны в РФ в новой сводке.

В ведомстве уточнили, что Зеленое освободили подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий. Военные вдобавок нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумы, Житейское, Ульяновка, Терны и Бурынь Сумской области.

Сухецкое освободили подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий, отметили в МО. Помимо этого, бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святоогоровка, Новый Донбасс в ДНР, а также Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное в Днепропетровской области.

