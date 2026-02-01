Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точно не определился, будет ли баллотироваться на второй срок в случае выборов главы государства. В интервью Český rozhlas Plus он заявил, что размышляет об этом.

«Иногда думаю. Иногда думаю, да», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что решение будет зависеть от исхода конфликта с Россией.

Отвечая на вопрос о своих желаниях после завершения боевых действий, он заявил, что «хочется просто чуть больше быть с детьми». Зеленский при этом подчеркнул, что «на сегодняшний день уже все равно где».

В начале декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране в течение 60–90 дней, но при условии, если США и Европа помогут ему обеспечить безопасность в условиях военного времени.

Позже украинский лидер сообщил, что законодательные инициативы для проведения президентских выборов на Украине и референдума во время конфликта уже наработаны. По мнению Зеленского, проведение референдума должно быть включено в мирный план.

Ранее Зеленский обратился к Западу с одной просьбой.