Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Волгоград переименовали в Сталинград на въездах в город

РИА Новости: дорожные указатели «Волгоград» сменили на «Сталинград»
Алексей Никольский/РИА Новости

На основных въездах в Волгоград временно заменили дорожные указатели со старым названием города на «Сталинград» в преддверии годовщины победы в Сталинградской битве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Временные указатели установили 1 февраля — накануне 83-й годовщины победы в Сталинградской битве. Такое решение принимается ежегодно в памятные даты времен Великой Отечественной войны.

Имя «Сталинград» официально возвращают Волгограду девять раз в году: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

С 2022 года в эти дни на въездах в город меняют дорожные указатели «Волгоград» на «Сталинград». Впервые такую замену провели 19 ноября — в день начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, она считается одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Сражение стало переломным моментом, изменившим ход боевых действий и предопределившим дальнейшее наступление советских войск против фашистских захватчиков.

Ранее депутат предложил переименовать одну из улиц Перми в честь Путина.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!