Волгоград переименовали в Сталинград на въездах в город

На основных въездах в Волгоград временно заменили дорожные указатели со старым названием города на «Сталинград» в преддверии годовщины победы в Сталинградской битве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Временные указатели установили 1 февраля — накануне 83-й годовщины победы в Сталинградской битве. Такое решение принимается ежегодно в памятные даты времен Великой Отечественной войны.

Имя «Сталинград» официально возвращают Волгограду девять раз в году: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

С 2022 года в эти дни на въездах в город меняют дорожные указатели «Волгоград» на «Сталинград». Впервые такую замену провели 19 ноября — в день начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, она считается одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Сражение стало переломным моментом, изменившим ход боевых действий и предопределившим дальнейшее наступление советских войск против фашистских захватчиков.

