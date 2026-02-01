Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

СМИ назвали возможного поставщика девушек из России на остров Эпштейна

Kub Mash: модельное агентство из Краснодара могло поставлять девушек Эпштейну

В обнародованных минюстом США материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминается краснодарское модельное агентство. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Согласно документам, 5 февраля 2018 года неизвестный в переписке с Эпштейном рассказал ему о модели из Краснодара по имени Рая и отправил ему ссылку на портфолио девушки. В тот же год, как выяснили журналисты, «в соцсетях основательницы агентства Даны все чаще стали мелькать фотографии из Майами», откуда можно быстро добраться до личного острова Эпштейна.

По данным Kub Mash, речь идет об агентстве Shtorm. Авторы поста допустили, что оно якобы могло поставлять девушек на остров Эпштейна. Однако прямых доказательств причастности агентства к какой-либо незаконной деятельности в материалах дела нет. Позже основательница Shtorm в беседе с Kub Mash заявила, что упомянутая в файлах Эпштейна девушка у них действительно работала, но на остров скандального финансиста ее никто не отправлял.

Минюст США обнародовал более 3 млн страниц из дела Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В обнародованных материалах в том числе фигурирует президент Франции Эммануэль Макрон. Согласно документам, он вел тайную переписку с Эпштейном через посредника с 2016 года.

Кроме того, в файлах Эпштейна три тысячи раз упоминается президент США Дональд Трамп. В частности, его имя присутствует в деле об изнасиловании 13-летней девочки.

Ранее сообщалось, что Жириновский пять раз упоминается в файлах по делу Эпштейна.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!