СМИ назвали возможного поставщика девушек из России на остров Эпштейна

В обнародованных минюстом США материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминается краснодарское модельное агентство. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Согласно документам, 5 февраля 2018 года неизвестный в переписке с Эпштейном рассказал ему о модели из Краснодара по имени Рая и отправил ему ссылку на портфолио девушки. В тот же год, как выяснили журналисты, «в соцсетях основательницы агентства Даны все чаще стали мелькать фотографии из Майами», откуда можно быстро добраться до личного острова Эпштейна.

По данным Kub Mash, речь идет об агентстве Shtorm. Авторы поста допустили, что оно якобы могло поставлять девушек на остров Эпштейна. Однако прямых доказательств причастности агентства к какой-либо незаконной деятельности в материалах дела нет. Позже основательница Shtorm в беседе с Kub Mash заявила, что упомянутая в файлах Эпштейна девушка у них действительно работала, но на остров скандального финансиста ее никто не отправлял.

Минюст США обнародовал более 3 млн страниц из дела Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В обнародованных материалах в том числе фигурирует президент Франции Эммануэль Макрон. Согласно документам, он вел тайную переписку с Эпштейном через посредника с 2016 года.

Кроме того, в файлах Эпштейна три тысячи раз упоминается президент США Дональд Трамп. В частности, его имя присутствует в деле об изнасиловании 13-летней девочки.

Ранее сообщалось, что Жириновский пять раз упоминается в файлах по делу Эпштейна.