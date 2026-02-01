В России утвердили постоянные рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило первые постоянные клинические рекомендации по лечению коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Уточняется, что инкубационный период болезни составляет в среднем три-четыре дня.

«Схемы лечения в амбулаторных условиях включают рекомендованные препараты с противовирусным действием, среди которых молнупиравир, фавипиравир, нирматрелвир с ритонавиром, а также другие действующие вещества», — сказано в документе.

Также для лечения, следует из рекомендаций, допустимы препараты с опосредованным противовирусным эффектом и иммуностимуляторы.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новых значимых мутаций коронавируса не наблюдается.

Научный руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что люди, привитые ранними версиями вакцин от коронавируса, не имеют иммунитета к новым циркулирующим штаммам. Он отметил, что новые варианты, такие как «стратус» и «нимбус», более заразны и могут приводить к осложнениям у людей из групп риска.

Ранее в России зафиксировали всплеск заболеваемости гонконгским гриппом.