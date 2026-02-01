Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Италии начали срочную проверку из-за фрески с лицом Мелони

Епархия Рима и минкультуры расследуют появление лица Мелони на фреске
Global Look Press

Епархия Рима и минкультуры Италии начали проверку по поводу сходства лика ангела на отреставрированной фреске в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина с лицом премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Об этом пишет итальянский портал RTL.

По информации СМИ, по требованию министра культуры Алессандро Джули Специальное управление по охране культурного наследия Рима инициировало срочную инспекцию для проверки изображения на соответствие критериям Кодекса по охране культурного наследия.

В свою очередь в римской епархии заявили, что не знали о проведении реставрации в учреждении религиозного культа и тоже начали собственное расследование.

Между тем нынешний настоятель церкви, в которой проводилась реставрация, Даниэле Микелетти, хотя и признал сходство изображения ангела с лицом премьер-министра, заявил, что не видит в этом ничего предосудительного.

Сам реставратор, 83-летний Бруно Валентинетти, отрицает, что изобразил Мелони. Оригинальную фреску он выполнил еще в 2000 году, за 25 лет работа потребовала обновления. Он утверждает, что полностью повторил свою работу «без введения новых элементов».

Джорджия Мелони в свою очередь иронично прокомментировала поднявшийся в СМИ шум. Она написала в соцсети, что «совсем не похожа на ангела».

Ранее в Перу археологи нашли «3D-фреску» возрастом от трех до четырех тысяч лет.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!