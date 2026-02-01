Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Военкомат на Украине объяснил стрельбу сотрудника по гражданским

ТЦК в Житомирской области связал с угрозой жизни стрельбу сотрудника по людям
Shutterstock

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в Житомирской области Украины открыл стрельбу по гражданским якобы из-за наличия угрозы его жизни и здоровью. Об этом сообщил военкомат в Telegram-канале.

«В связи с реальной угрозой для собственной жизни и здоровья военнослужащий был вынужден использовать личное шумовое устройство, осуществив одиночный выстрел в землю», — говорится в заявлении.

Из него следует, что по факту произошедшего была организована служебная проверка. По ее итогам специалисты дадут правовую оценку действиям всех участников конфликта.

По данным ТЦК, остановленный для проверки документов мужчина находился в розыске и «вел себя агрессивно» по отношению к сотрудникам территориального центра комплектования. В конфликт вступили и другие жители региона, которые начали толкать представителей военкомата и хватать их за одежду, утверждается в публикации.

Информация о конфликте между сотрудниками ТЦК в Житомирской области и гражданскими поступила 31 января. В украинских правоохранительных органах заявили, что представитель территориального центра комплектования при проведении мобилизационных мероприятий применил табельное оружие. Он произвел выстрел в ходе разгоревшейся потасовки с жителями региона, при этом никто не пострадал.

Ранее для украинцев создали игру-симулятор «Побег из ТЦК».
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!