Военкомат на Украине объяснил стрельбу сотрудника по гражданским

ТЦК в Житомирской области связал с угрозой жизни стрельбу сотрудника по людям

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в Житомирской области Украины открыл стрельбу по гражданским якобы из-за наличия угрозы его жизни и здоровью. Об этом сообщил военкомат в Telegram-канале.

«В связи с реальной угрозой для собственной жизни и здоровья военнослужащий был вынужден использовать личное шумовое устройство, осуществив одиночный выстрел в землю», — говорится в заявлении.

Из него следует, что по факту произошедшего была организована служебная проверка. По ее итогам специалисты дадут правовую оценку действиям всех участников конфликта.

По данным ТЦК, остановленный для проверки документов мужчина находился в розыске и «вел себя агрессивно» по отношению к сотрудникам территориального центра комплектования. В конфликт вступили и другие жители региона, которые начали толкать представителей военкомата и хватать их за одежду, утверждается в публикации.

Информация о конфликте между сотрудниками ТЦК в Житомирской области и гражданскими поступила 31 января. В украинских правоохранительных органах заявили, что представитель территориального центра комплектования при проведении мобилизационных мероприятий применил табельное оружие. Он произвел выстрел в ходе разгоревшейся потасовки с жителями региона, при этом никто не пострадал.

