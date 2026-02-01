Россиянам рассказали, можно ли похудеть на специях

Специи улучшают пищеварение и уменьшают тягу к сладкому, но не сжигают жир. Об этом «Газете.Ru» заявил тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Миф о том, что можно похудеть на специях, живет уже много лет. Кто-то пьет воду с кардамоном, кто-то ест анис перед завтраком, кто-то натирается хреном и ждет минус пять килограмм к понедельнику. Специи действительно могут немного повлиять на аппетит, пищеварение и скорость обмена веществ, но их эффект минимален. Они не сжигают жир, не растапливают калории и уж точно не заменяют дефицит калорий, тренировки и нормальное питание. Что специи действительно делают, так это усиливают кровообращение, слегка повышают температуру тела, улучшают пищеварение, уменьшают тягу к сладкому за счет яркого вкуса и могут немного ускорять метаболизм, но лишь на 3-5%. Можно ли похудеть только на специях? Нет. Даже если есть банку кардамона ложками. Похудение — это дефицит калорий, а не волшебный порошок с кухни», — подчеркнул Брабечан.

Он также предупредил, что частое добавление различных специй в пищу и напитки может не помочь, а навредить здоровью и даже обострить некоторые болезни.

«Возможный вред проявляется в виде изжоги, раздражения желудка, повышения давления, аллергии, спазмов, обострения гастрита. Осторожность или полный отказ от специй необходимы беременным, людям с язвой, гастритом, колитом, болезнями печени и гипертонией. Лучше специй работает дефицит калорий, регулярные тренировки, полноценный белок, клетчатка, вода, сон более семи часов, сочетание силовых и кардио, стабильный режим питания. Если все же говорить о специях, которые могут помочь процессу, хотя и не сжигают жир напрямую, так это имбирь, куркума, корица, острый перец, черный перец и кардамон. Они дают легкое ускорение обмена веществ, лучшее пищеварение, меньше тяги к сладкому и более низкую калорийность блюд за счет выраженного вкуса», — заключил Брабечан.

