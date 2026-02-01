Размер шрифта
Общество

В Кемерове студентов-медиков уличили в публичном издевательстве над пациентами

Студенты-медики из Кузбасса глумятся над своими пациентами в сети

Студентов-медиков из Кемерово обвинили в глумлении над пациентами. Они снимают видео с беспомощными людьми, чтобы опубликовать посмеяться над ними в сети, сообщается в группе «Инцидент» во «ВКонтакте».

О существовании многочисленных закрытых Telegram-каналов, где публикуются посты, которые нарушает нормы медицинской этики и закон о защите персональных данных, наткнулся один из подписчиков группы.

Судя по опубликованным фото и видео, начинающие медики смеются над пациентами, давая оценку их внешнему виду и оставляя унизительные комментарии. Обсуждение их поведения и диагнозов также выходит за рамки допустимого в профессиональной среде.

Позже 20-летняя Арина К., одна из студенток, которую уличили в издевательстве, заявила, что все фотографии и видео она делала «исключительно в лечебных целях», а в сеть они попали, потому что ее «взломали». Девушка обратилась в поддержку новостного сообщества спустя 7 минут после публикации и попросила удалить ее.

В областном Минздраве пока не комментировали ситуацию.

Ранее видео, где свекровь насмехается над страданиями невестки во время схваток, разозлило сеть.
 
