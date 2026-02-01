«Жалко их, старых ловеласов»: фанаты критикуют Лепса за танцы после расставания

В сети завирусились ролики с танцующим лезгинку Лепсом после расставания с Кибой

В сети завирусились ролики с 64-летним Григорием Лепсом, который с энтузиазмом отплясывает лезгинку на мероприятии, с подзаголовком: «Фанаты Григория Лепса переживают за него из-за расставания с молодой невестой». Об этом сообщает Super.ru.

Как утверждается, ряд интернет-пользователей считает, что таким образом исполнитель переживает расставание с 19-летней невестой Авророй Кибой. Однако, вопреки ожидаемой грусти, певец демонстрирует задор.

«Совсем Уили тронулся»; «Лечить надо таких в принудительном порядке, а не жалеть...»; «Бабник неисправимый»; «Жалко их, старых ловеласов. И как-то даже стыдно…» — пишут в сети.

Однако самые преданные фанаты Лепса отмечают, что распространяемые ролики сделаны еще в 2021 году — за два дня до развода певца с Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни. На кадрах Лепс веселится на свадьбе дочери миллиардера Михаила Гуцериева Софии и ее жениха Ингора Патиева.

25 января Аврора Киба сообщила в Telegram-канале о расставании с Григорием Лепсом. Она отметила, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения заканчиваются «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов дальше двигаться своей дорогой.

