«Начали плакать дети»: Глызин связал пьяную дебоширку в самолете

Певец Алексей Глызин признался, что спас самолет от пьяной дебоширки
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Алексей Глызин рассказал в программе «Звезды сошлись», что обезвредил пьяную пассажирку, пытавшуюся открыть люк самолета на высоте 10 тыс. метров.

Исполнитель вспомнил, что во время одного из рейсов нетрезвая женщина вела себя агрессивно: нецензурно выражалась и требовала открыть дверь, чтобы «подышать свежим воздухом».

В результате действий дебоширки в салоне началась паника, и экипаж был вынужден развернуть самолет и вернуться в Москву.

«Представляете, насколько это было все ужасно? Начали плакать дети, женщина упала в обморок», — вспомнил певец.

Тем не менее Глызин с товарищами пытался успокоить нарушительницу, предложив шоколадку, но ситуация только обострилась.

«Когда она начала ногами бить этот самолет, мы просто связали ей руки. Сначала скотчем, она разорвала его, а потом специальными пластмассовыми жгутами», — поделился артист.

После приземления в Москве на борт прибыли сотрудники ФСБ и транспортной полиции. Сам Глызин удостоился аплодисментов со стороны пассажиров.

Ранее Губин объяснил, что произошло с деньгами Долиной после продажи квартиры.
 
