Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

В Ирландии пытались обжаловать решение отдать квоту ОИ российской спортсменке

CAS оставил в силе решение отдать российской саночнице Олесик квоту на Олимпиаду
IMAGO/kristen-images.com/Global Look Press

Ирландская федерация санного спорта подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) указав, что Международная федерация санного спорта (FIL) незаконно распределила квалификационные места на зимние Олимпийские игры — 2026 для нейтральных спортсменов.

Речь в обращении ирландской федерации шла о россиянке Дарье Олесик, из-за предоставлении квоты которой места лишилась ирландка Эльза Десмонд. Однако выездная панель CAS оставила решение выдать квоту Олесик в силе.

В CAS указали, что дело не попадает под юрисдикцию выездной панели, потому что она рассматривает только споры, возникшие за 10 дней до Игр или во время них.

13 января стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в МОК заявили о строгих мерах безопасности для спортсменов на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!