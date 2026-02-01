Размер шрифта
«Горжусь тем, как боролась»: Соболенко о поражении в финале Australian Open

Теннисистка Соболенко заявила, что гордится своей борьбой на Australian Open
Hollie Adams/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост на своей странице в социальной сети X после поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

«Спасибо, Мельбурн, за потрясающие несколько недель. Финал сложился не так, как я хотела, но горжусь тем, как боролась. Столько всего еще впереди», — написала она.

Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной. Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала также пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

Ранее российская теннисистка проиграла в финале Australian Open.
 
