В МИДе заявили об отсутствии «российского следа» в деле Навального

В ситуации с Алексеем Навальным нет и не может быть доказательств «российского следа», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Никаких доказательств некого российского участия — как они говорят, «российский след» — в произошедшем нет и быть не может», — заявила Захарова.

Политик подчеркнула, что Германия до сих пор не ответила на официальные запросы Генпрокуратуры России.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

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