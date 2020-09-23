В Кремле рассказали, что Путин думает о «Новичке»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, что глава государства думает об отравляющем веществе «Новичок», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков подчеркнул, что президент и его окружение не занимаются разработкой химических веществ, не являются химиками или военными химиками, поэтому совершенно не важно, что о «Новичке» думает Путин или его приближенные.

«Важно, что об этом неоднократно говорили и рассказывали эксперты. При чем те самые, которые имели отношение к производству этой субстанции – крайне опасной для человечества», — добавил Песков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Создатель «Новичка» оценил заявление о яде на бутылке, из которой пил Навальный

— МВД опросило около 200 человек по делу Навального

— СМИ раскрыли подробности разговора Путина с Макроном по ситуации с Навальным