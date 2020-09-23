Оппозиция Белоруссии после инаугурации Лукашенко проведет акцию неповиновения
Анна Светлова
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Оппозиция Белоруссии планирует провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Александра Лукашенко, который 23 сентября официально вступил в должность президента страны без анонсирования церемонии. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения», — заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
Кроме того, он назвал «беспрецедентной ситуацией» тайную инаугурацию Лукашенко.
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