Оппозиция Белоруссии после инаугурации Лукашенко проведет акцию неповиновения

Оппозиция Белоруссии планирует провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Александра Лукашенко, который 23 сентября официально вступил в должность президента страны без анонсирования церемонии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения», — заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

Кроме того, он назвал «беспрецедентной ситуацией» тайную инаугурацию Лукашенко.

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