Россия продолжит сотрудничество с Ираном вопреки санкциям США

Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Ираном, несмотря на возможные санкции со стороны США, считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

«Ну, пусть вводят санкции — одной меньше, одной больше», – заявил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против стран, поставляющих оружие Ирану.

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