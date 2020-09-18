В Минске резолюцию Европарламента посчитали политическим высокомерием

Резолюция Европарламента по Белоруссии стала примером политического высокомерия, заявил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных. Об этом пишет ТАСС.

«Резолюция Европейского парламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия», — сказал Савиных.

Ранее Европарламент отказался признавать результаты выборов в Белоруссии, призвал Евросоюз ввести санкции против Лукашенко и выступил за повторные выборы под международным наблюдением.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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