Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией

Новое правительство Японии с премьер-министром Есихидэ Суга во главе намерено развивать отношения с Российской Федерацией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление японского Министерства иностранных дел.

«Правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры», — говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

16 сентября 2020 года пост премьер-министра Японии занял Есихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку Синдзо Абэ.

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