Песков не стал отвечать, что будет, если Лукашенко не удержит власть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать, что будет, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не удержит , передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я бы не в такие эвентуальные рассуждения не вторгался сейчас, я бы не стал рассуждать на эту тему», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия и Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружеской страной.

«Мы рассчитываем, что так это и останется», — сказал Песков.

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